朱立倫憂國民黨分裂　柯文哲否認與親民黨合作

台灣的國民黨總統初選陷入亂局，參選人之一的前新北市長朱立倫周三（10日）表示，不論是韓國瑜或郭台銘都很難吸納對方的支持者，擔心這導致黨內分裂。另至今未表態參選的台北市市長柯文哲，則否認與親民黨合作的傳聞。



朱立倫早上接受電台專訪時提到，藍營內鬥激烈、分裂情緒濃厚，他一再呼籲大家是隊友、不是對手，但最近常聽到「非誰不投」，對立氣氛非常嚴重。他呼籲在本月15日國民黨初選結果公布後，黨內一定要團結，因為真正對手只有一個，便是蔡英文。



被問初選結果若由韓國瑜或郭台銘勝出，兩人是否有能力吸納對方的支持者，朱立倫坦言，客觀說很困難，這是國民黨最值得擔憂的事。他又指，由於韓郭的支持者對立，假如任何一方勝出，國民黨都可能失去最多14%的支持，這將是影響2020年的總統選舉的關鍵。



而近日有傳親民黨為備戰來年的總統選舉，卻拉攏柯文哲合作。柯文哲周三上午接受訪問時表示，他與親民黨主席宋楚瑜會面已是3個月前的事，當時未談及合作參選。再被問會否考慮與親民黨合作，柯回答「要想一下」。