殺害海歸女大學生後潛逃　疑兇：想自殺找人墊屍底

從英國留學返回浙江的女大學生譚余敏，去年失蹤後確認遭人殺害，24歲的熊姓疑兇隨後落網。杭州市中級人民法院周二（9日）就該案開庭審理，據了解，熊某與譚女並無過節，其行兇動機只是想自殺並找人「墊屍底」，而譚女不幸成為其「陪葬品」。



去年11月15日，譚余敏失蹤後2天，其遺體在靈隱景區蓮花峰山頂懸崖落坡處被發現，經警方現場勘查和法醫鑑定為他殺；同月17日，杭州警方在廣西桂林市全州縣拘捕熊某歸案，隨後檢察機關以涉嫌故意殺人罪、強制猥褻罪對其作出批准逮捕。由於該案涉及強制猥褻，因此不作公開審理。



被害人訴訟代表律師透露，根據警方查明的證據和檢方指控，熊某犯罪動機極端卑劣，手段極其兇殘，譚余敏的死狀慘烈。另內地媒體報道，熊某初中輟學後在外打工，因沉迷網絡賭博而債台高築，遂產生厭世之念。他之後從廣州到杭州，想在自殺時找人陪葬，並在靈隱景區發現譚女後，將其殘殺。



據悉，譚余敏被熊某用刀連刺腹部多刀後，曾苦苦哀求，但熊某未肯罷休，還將其拖到懸崖上再推下致死。對此，譚的家人放棄提出刑事附帶民事賠償，但強烈要求判處熊某極刑；其代表律師還指，死者家屬迫切希望靈隱景區管理部門反思自查，堵塞安全漏洞，並不排除向涉事景區提出起訴。