章瑩穎雙親首度出庭　母：再不可能參加女兒婚禮

中國女留學生章瑩穎在美國遭綁架謀殺一案，於美國當地時間周二（9日）進入第二日量刑審理，章瑩穎的家人及章男友先後出庭作證。首次出庭的父母均表示，女兒離去造成巨大打擊，章母更稱渴望看見女兒穿着婚紗，現在卻不可能。



當日首先作證是章女的男友侯霄霖。他表示原打算在美國獲得博士後，便與章女一同回國並結婚。他又稱，女友是他生命中最重要的人，失去女友完全改變了他的生活軌迹。



接着章女的父親章榮高出庭，他手執女兒前往美國前，一家人在火車站的合照，那次也是他最後一次看見女兒。他坦言，失去女兒令他「不知道如何度過餘生」。之後章女的弟弟章新陽也出庭作證，他形容與姊姊的關係亦師亦友，自他初中畢業，姊姊一直鼓勵幫助他，失去姊姊這樣的人生導師令他感到迷茫。



至於章瑩穎的母親葉麗鳳，因害怕在庭上情緒失控，於是事先錄製影片發表證詞。她指女兒很成熟，也是一個優秀的學生，常主動幫忙做家務。章母表示本期待女兒結婚生子，「真的很想當外婆」。期間有女陪審員聽到章母的證詞忍不住落淚並離開了陪審席，法官於是宣布休息15分鐘。



審訊恢復後，章女的一名大學友人透過影片作證稱，章母並不想讓女兒出國留學，但章女「從未放棄過出國留學的夢想」，又指對方常主動照顧他人，身上有着積極的能量。