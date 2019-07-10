強降雨致16人死亡失蹤　貨船鋼繩斷裂撞河壩

湖南多地因連日強降雨導致災情嚴重，根據省應急管理廳周二（9日）發布訊息，截至當天下午5時，全省共123萬人受災，造成16人死亡或失蹤，直接經濟損失近17億元人民幣（約19.2億港元）。



據了解，自上周六（6日）上午8時至周二中午12時，湖南湘中以南地區發生暴雨，局地出現大暴雨天氣過程，全省平均降雨量90.2毫米，最大為株洲224.6毫米，其次為衡陽208.4毫米，造成長沙、株洲、懷化等9市遭受洪澇災害。



受強降雨影響，省內多條公路阻斷，停航封渡。其中衡東縣因連日大雨，3艘貨船鋼繩突然斷裂，順水而下，輪番撞擊洋塘河壩水電站橋面，幸船上無人，未有人員傷亡。目前，河壩路段已經封橋封路，人員疏散也在緊張進行中。



根據當前汛情、天氣形勢預測及水文預報，湘水、資水流域將全線超警戒水位，部分河段將超保證水位。氣象部門預計，湖南還將繼續遭遇強降雨，主要降雨過程為周五（12日）至下周三（17日），氣象專家表示，該省連續遭遇三輪強降雨天氣，暴雨範圍廣、累計雨量大、持續時間長，造成中小河流域洪水、山洪地質災害及城鄉內澇等災害的風險大，同時也需注意防範強降雨過程伴隨的短時強降水、雷暴大風等強對流天氣可能造成的災害影響。