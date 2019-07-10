12歲少女遭性侵懷孕　警排查逾百人仍未緝兇

河北邢台市威縣12歲女學生小蘭（化名）早前被揭懷孕，家長遂向警方報案。惟因小蘭無法交代生父是誰，只供稱曾遭多人性侵，警方只好先後對100多人進行排查，至今仍未發現疑兇。至周二（9日），該縣教育局一名職員透露，小蘭所在的小學校長已被免職、班主任亦被停職反省，正配合警方調查。



事緣於去年11月，正上學的小蘭突然身體不適，其母親帶她到當地衞生院檢查時，竟發現小蘭已懷孕約19周，其母親立即報警求助，而小蘭則在醫生及警方建議下，進行引產手術。小蘭起初表示胎兒是同學的，但後來又指曾被孫姓班主任兩次性侵，又稱對方曾威脅稱「如果跟家裏大人說了，我要是坐監獄，出來後弄死你」。



警方立即拘捕小蘭的孫姓班主任，並抽血進行DNA親子鑑定，卻發現孫男不是胎兒父親。小蘭又表示，孫男曾帶領其他人一起性侵她，自己卻看不清楚該些人的樣子，警方只好調查班主任多名好友，包括全校男老師，惟仍無所獲。後來，小蘭又指是「家中的某位長輩進行性侵」，警方便開始調查小蘭家中所有男性親屬，包括舅父、姐夫，甚至小蘭的父親，惟鑑定均顯示並非該些人。



縣教育局一名不願透露姓名的職員表示，小蘭所在白果樹中心小學的校長，在案發後已被免職，而涉事班主任亦已被停職。至於威縣警方則指，目前案件仍在調查當中，惟負責偵辦該案的警官前往北京開會，無法透露調查進展。目前，小蘭已從小學畢業，惟案發至今已逾8個月，疑犯仍未被鎖定，其父親希望警方盡快查明真相，給他們一個交待。