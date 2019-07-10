被指與服飾行撞商標　迪士尼遭法院改判撤銷

美國迪士尼公司早前向台灣的經濟部智慧財產局（下稱智財局），申請註冊「Disney小公主蘇菲亞」商標並獲准。不過位於宜蘭三星的立蕎服飾行，認為其早年已向該局註冊近似商標，遂提出異議，遭當局判定不成立後再提出行政訴訟。智慧財產法院認為，兩者已屬近似商標，周三（10日）改判撤銷迪士尼該商標，全案可上訴。



迪士尼2013年5月起在台灣播放動畫「小公主蘇菲亞」，並在2015年11月向智財局申請註冊有關商標，用於運動服飾等，前年1月獲准並公告。不過立蕎服飾行早在1982年及1997年，便已向智財局申請註冊「蘇菲亞」、「Sophia蘇菲亞」等商標用在成衣類別，認為迪士尼的商標與其近似，遂向智財局要求將其撤銷。不過智財局認為，蘇菲亞為常見女子名，且迪士尼商標與其整體近似程度低，判定異議不成立。



立蕎服飾行及後向智慧財產法院提出「商標異議」行政訴訟，改以智財局為被告。法院指，當地商標法屬註冊主義，有必要保護先行註冊商標的人士，故認定智財局原處分有誤，改判撤銷迪士尼該商標。