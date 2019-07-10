加國美食廣場內起爭執　兩華老人熱湯潑女子被捕

加拿大溫哥華華人社區近日有傳，一對華人老人於當地一家商場的美食廣場，遭警員反手鎖上手銬，肇因是二人涉嫌朝一名年輕女子臉上潑熱湯。惟對於潑湯起因，網上流傳不同版本。目前警方尚未就事件回應。



當地華人微信群上周六（6日）流傳，麗晶廣場（Crystal Mall）二樓美食廣場內，兩華人老人被警察反銬，正在錄筆錄。對於事件肇因，有傳是因為當時人多，年輕女子不慎撞到老人，結果老人脾氣火爆，直接把湯潑向對方。另一種說法是，女子當時正拿着吃完的剩菜剩湯，可行路不穩，令剩湯灑到了老人的碗中，老人才用熱湯潑臉。



不過有知情網民指，當時美食廣場一座難求，但有兩名女子佔了4人座，其物件還佔用了半張桌，老人則在旁邊等候。待老人把飯菜端上時，要求涉事女子拿走手機，惟未有得到理會，遂發生口角。最後女子起身把自己的剩湯倒在老人還未吃的食物碗內，老人遂把碗反潑對方。



事件於網上惹起熱議，有網民認為，無論此前發生了甚麼都不該動手，「往人臉上潑熱湯，就是重罪了，夠關半年的」。報道指，多倫多今年3月亦曾有一名華裔女子，在咖啡館店用熱咖啡潑向店員後逃逸，結果幾天後被捕，並被控以持武器傷人的罪名。