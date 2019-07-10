回應村醫集體辭職事件　縣衞健委︰不存在剋扣

河南開封市通許縣日前發生村醫集體辭職事件，引起輿論對村醫待遇的關注，國家衞健委的調查人員周二（9日）已抵達當地了解。而該縣衞健委主任王偉同日接受內地傳媒採訪時強調，絕不存在「剋扣」情況，只是資金未能及時下撥；他又指，當局目前已支付全縣所有拖欠款項。



對於通許縣有多少鄉鎮的村醫被拖欠款項，資金總數撥付多少等問題，王偉均沒有具體回應，僅表示詳細情況要向縣財政局查詢。他估計，可能是年底前支出較多，下撥資金未到位，才導致資金緊張，但「絕對不存在勊扣」的情況。他又指，縣衞健委會優先撥資金予各鄉鎮衞生院，再由衞生院撥給各村醫。



他續指，基於衞生院每季度要對村醫進行考核，每半年發放一次績效獎金，因為考核需要時間，獎金等款項一般會在6月30日前派發，以此計算，2019年上半年的資金「只是晚了幾天」。他強調，事件中沒有村醫停止手上工作，所謂「請辭」只是鬧情緒。



內地記者當天走訪多名村醫，雖然有村醫表示已收到撥款，惟多名村醫拒絕採訪，當中更有人直言擔心怕被事後追責。