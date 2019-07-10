控告珠寶店主侵權商標　法院二審判Chanel敗訴

法國時尚品牌Chanel早前控告在廣東廣州經營珠寶店的葉某宗，指其商品對Chanel註冊商標「雙C」構成侵權和造假，珠海法院一審判葉敗訴。不過廣州知識產權法院日前二審認為，Chanel沒有充分證據表明被告葉某宗侵權，決定撤銷一審判決，裁定葉對該註冊商標專用權不構成侵權。



法院認為，並無充分證據表明葉某宗經營的商店在銷售涉案商品時，其形狀被當做商標來使用並以此招攬顧客、推銷商品，也無證據表明葉誤導消費者，更不能表明消費者在接觸涉案商品時，會認為他們是在購買Chanel的產品，故撤銷一審判決有關葉對Chanel商標侵權的認定。



案件始於2016年6月，廣州原海珠區工商局接到匿名爆料後，赴葉某宗經營的店內檢查，發現一批珠寶涉嫌侵權，含有Chanel「雙C」形狀。及後Chanel把葉告上法庭，珠海法院一審認定葉未經授權使用有關圖標，侵犯了Chanel註冊商標專用權，判葉賠償6萬元人民幣（約6.94萬港元）。葉不服，最後向廣州知識產權法院提起上訴。