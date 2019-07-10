與家長爭執後失蹤　教師遺體疑在長江尋獲

安徽銅陵市樅陽縣一名43歲周姓教師，近日處理班上兩名學生打架一事，與其中一名學生有肢體衝突，被家長要求道歉賠償後，一直鬱鬱寡歡；周男上周三（3日）獨自離家後，當局周日（7日）在長江繁昌段水域發現一具男性遺體，與周男高度相似，正作DNA比對。



失蹤男子周安員在陳瑤湖中心學校任教。其兄長周安樂透露，弟弟上周三上午離家時，僅攜帶雨傘及手機，至中午時分起拒接任何電話。警方翻查閉路電視後，推測弟弟銅陵長江公路大橋附近投江。周安樂又指，弟弟上月19日勸阻班上兩名學生打架時，與其中一名學生有肢體衝突，事後該學生的家長要求弟弟道歉賠償，並威脅校方開除弟弟。



事件當時更驚動警方，最終周支付涉事學生930元人民幣（約1076港元）檢查費，並以「談心」代替「道歉」。校方強調，在證實周安員死訊前，學校不會放棄尋找他的希望。



周安樂指出，弟弟老實內向，事發後一直沒跟家人提及事件，上周二（2日）凌晨，才發短訊給他，稱「哥，我快崩潰了」。他表示，得知當局在長江發現遺體後，弟媳一直不願相信，直到周二（9日）下午才鼓起勇氣辨認遺體。周的家屬正等待最後DNA鑑定的結果。