夫婦拐女童後跳湖身亡　監控畫面揭詭異過程

浙江杭州10歲女童章子欣，上周四（4日）被鄰居的梁姓夫婦帶走，梁某夫婦後來在寧波跳湖自殺，子欣則下落不明。警方取得多段監控畫面，發現3人周日（7日）曾現身寧波象山縣一個國家4A級景區內，但數小時後再入鏡時子欣已不知所終。曾接觸梁某夫婦的住戶指兩人事發前才剛搬入，說話前言不對後語，懷疑他們早就盯上子欣。



媒體梳理發現，警方通過松蘭山旅遊度假區的監控畫面，發現3人周日傍晚5時23分路過黃金海岸大酒店門外，他們未有入內，舉止也不見異常。到了當晚10時許，沿線的監控鏡頭中只拍到梁某夫婦兩人。及後兩人去到鄞州區的東錢湖，在湖邊的長櫈稍坐片刻休息後，然後互相擁抱，再一起步向湖水深處，整個過程大概數分鐘。



警方周三（10日）在象山縣擴大搜索，向媒體證實上述消息的真確，指梁某夫婦曾帶着子欣進入象山某處，「進去時是3個人，出來時卻只有梁、謝兩人」。但警方拒透露具體地點，僅說「不是有人居住的地方」。有傳兩人遺體被發現時，身上的衣服均綁在一起。



梁某夫婦的鄰居指，兩人來自廣東，租屋時曾說會住1年，後來又改口說住1個月，而實際上僅僅住了數天，「他們（離開前）說要到上海，也沒說到其他地方，其實就是騙！早就盯好（子欣）這個『獵物』了！」另梁某夫婦的兒子周三已抵達寧波認屍，但他自稱由外婆湊大，自出生以來從沒有見過父母，感覺有點陌生。