慰安婦紀錄片票房創佳績　未參演家屬要求分錢

首部獲內地公映許可的中國慰安婦紀錄片《二十二》，2017年上映後取得意料之外的成功，導演郭柯向參與拍攝的慰安婦家屬提供援助金。惟郭周二（9日）向媒體透露，他近日被未參演的家屬索取援助，對方的理由是同為慰安婦制度受害者，有權分享成果。



郭柯表示，自己只是電影創作者，票房的利潤根本就無權分配。他在當年電影的票房數字出爐後，已向24名家屬們提供援助金，做了他所能做的事，「然而在去年，他們（未參演的家屬）換着人不停跟我打電話要錢，而且會說一些難聽的話」。



他對那些家屬的遭遇感到同情，但未在電影中出鏡的人，他不會給予援助，「我建議他們可以通過合理途徑申請救助資金，比如向上海師範大學教育發展基金會提出書面申請」。



但有家屬反駁，郭柯在山西拍攝紀錄片期間曾承諾，如有盈利將捐獻給受害者或其家屬，雖然他們未參與拍攝，但該片屬慰安婦題材的紀錄片「她們都是『慰安婦』，沒有她們的努力，就沒有這個題材，沒有這個題材哪有你的電影？主要是電影賺錢了，有必要給其他受害者和家屬錢。拿我們母親的名聲賺錢，反而把錢給別人花，為甚麼？」



向郭索錢的不止家屬，還有研究慰安婦問題的知名民間學者張雙兵，他稱自己長期自資收集慰安婦資料，幫助發起對日本政府的訴訟，他《二十二》拍攝時也多次參與錄製或幫忙，「（郭柯）他們給了2000元交通食宿費用，再沒給一分錢...是我翻開了歷史的舊賬，撬開了老人們的嘴巴，哪怕不給我那麼多錢，一點辛苦費總該給吧。」



《二十二》描述22名慰安婦受害幸存者的現狀，在當年8月14日的「世界慰安婦紀念日」上映，最終票房逾1.5億元人民幣（約1.73億港元），成為國內首部票房過億的紀錄片。