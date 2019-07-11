摩打腳30秒264下　廣州小學生揚威跳繩世界盃

2019年WJR跳繩世界盃上周四（4日）在挪威奧斯陸揭幕，中國派出18支隊伍參賽，摘得85金、23銀、15銅的佳績。其中來自廣州東薈花園小學的「雲薈跳繩隊」，以30秒跳264下的速度拿下「DDC30秒交互繩單搖」項目，成為今屆比賽的一大亮點。



今次是雲薈跳繩隊第2次代表中國出賽，但已在18個項目上奪得冠軍，收穫金牌60枚，並打破2項大會記錄。帶隊教練李曉宇指，交互繩單搖項目參加者不限年齡、性別，也就是說同場比賽的還有中學生、大學生。他稱讚隊員今年表現更加自信，成績也明顯提升。



有「光速少年」之稱、廣州花都跳繩隊隊員岑小林，則在3分鐘單搖繩項目中，以570.5次（由於運動員搖繩時雙腳輪換，裁判為便於判罰，只數右腳，岑小林跳繩實際個數為1141次），不但再次拿到這個項目的冠軍，更打破去年他創下568次的世界紀錄。



不過岑小林的教練賴宣治認為中國隊仍有許多不足，中國跳繩運動員比較內斂、耐力強，在比拼速度的項目領先，但在自由表演的花式項目，就與國際水平相差很遠，外國選手不但爆發力強，而且非常奔放，部分還與街舞融合，比中國的花式跳繩優秀很多。