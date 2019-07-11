婦上網賣女兒舊衫遭恐嚇　疑犯：姦殺你女兒

山東濟南市賈女士，2年前開始在網上二手銷售平台「閑魚」，出售女兒的舊衣服。惟她逐漸收到猥瑣、變態的留言訊息，周日（7日）更有人不斷發訊息，描述多種折磨其女兒的變態方式，「買繩子綁你的女兒」、「有機會要姦殺你的女兒」等。警方周二（9日）於深圳拘捕27歲黃姓男疑犯，並處以行政拘留10天的處罰。



賈女表示，女兒8歲前曾當童模，以前會將女兒不合穿的舊衣服送出或捐贈，近年才在平台上售賣。除了發布衣服的圖片，偶爾亦會發布幾張女兒穿着衣服的生活照，以便買家能看衣服的上身效果。



不過，賈女陸續收到多條變態留言，或詢問「賣不賣女兒穿過的內褲」等。她起初不會回應，直接封鎖對方帳號，並停止在網上發布女兒穿衣的照片，惟相關留言卻愈來愈多。



直至日前，賈女收到黃男發送的信息，聲稱會變態折磨其女兒，對方更發送一張「嘴巴吻在女兒的照片上」的圖片，並稱「你以為憑你一個死老巫婆能阻止我」。賈女懷疑對方曾被她封鎖，遂立即報警及向平台方投訴。



由於她賣出舊衣後會寄出速遞，填上其家庭住址等信息，「我不知道買到我女兒衣物的這些買家裏，是否摻雜了不懷好意的人，甚至不知道這個發死亡威脅的人，是否早已購買過我女兒的東西了」。



黃男被捕後，對其在網絡上多次辱罵、侮辱、騷擾他人等違法事實供認不諱。平台方回應指，接獲投訴後已即時永久處罰黃男的帳戶，將向賈女提供協助。