學校建宿舍險變豆腐渣工程　出廠水泥質量未達標

河南周口市一間中小學懷疑有「豆腐渣」工程。校長指，學校今年4月購入25噸水泥興建學生宿舍，原定下周一（15日）完工。惟學校領導巡查時，竟發現地基多日未凝固，「單手就能捏碎」。經查，廠家疑出產不合格的劣質水泥。目前，學生只能暫居課室；賠償問題仍在協商。



涉事為鹿邑縣觀堂鎮的志成實驗學校，設有小學和初中部，共有在校生逾1700人。校長指，學生主要來自周邊農村，其中寄宿生960多名，大部分為留守兒童。原有的學生宿舍是由棉花加工廠的機器廠房改建，住宿條件差且擁擠。



該校為改善學生住宿環境，今年籌資300餘萬（人民幣．下同，約350萬港元），建造一幢4層高的新宿舍，並由當地水泥經銷商購入水泥。施工人員打地基時，用水泥為宿舍大樓預製用於承重、抗震的地樑，惟3日後發現地樑未有凝固，混凝土依然稀鬆，工程被逼暫停。



水泥廠曾派員抽樣回廠檢測，聲稱水泥「合格」。惟經校方私下委託的工程質量檢測公司，及當地市場監督管理局化驗，結果顯示水泥抗折強度，抗壓強度均未達標。



經銷商指其亦是受害者，當時接單後直接將水泥運到學校，但他無法鑑定水泥質量，且廠家曾出示有效的工業產品生產許可證、營業執照和商標註冊證。校方在首次鑑定水泥不達標，已與廠家商議盡快賠償，但對方僅打算賠償已用水泥的費用。



目前，學校索賠約33.3萬（約38.5萬港元），惟廠家以金額過高拒絕。校長指，賠償方案是依據施工成本、合約、地盤員工、化驗費等核算得出，並無過高要求。鹿邑縣市場監督管理局表示，將依據產品質量法，對經銷商作出處罰，而廠商則應由工廠屬地、位於山東的相關部門調查處理。