4人連環盜挖古墓　警起獲逾30件文物

陝西西安市警方近日成功摧毀一個輾轉西安、渭南及銅州多地犯案的盜墓組織，拘捕4名疑犯，起獲30多件被盜文物。



公安閻良分局警方今年3月14日接報，閻良區振興街辦一處古墓被人盜挖，由於案發地距離北原漢高祖劉邦父親的漢太上皇陵不足2公里，屬於秦漢大型墓葬區，因此備受警方重視並成立專案組調查。及至上周二（2日）及上周三（3日），專案組兵分多路拘捕馮姓疑犯在內的涉案人員，繳獲被盜文物及多套犯案工具。



據了解，警方起獲的文物中，包括20多枚各類古錢幣、玉製煙嘴、銀質酒盞和酒器、香爐和酒壇等陶瓷物件等，而最為注目的是一隻表面呈亮綠色的陶瓷質地獅子，以及一塊刻有「太上皇帝御賜養老」字樣的金屬牌。至於上述文物屬於哪個朝代，則有待進一步鑑定及甄別。



警員透露，疑犯經常閱讀一些有關歷史文化書籍，並對各地風土人情、地形地貌等較為熟悉，根據歷史傳說或記載，大致確定有價值的古墓葬群，然後再通過查看地形和風水，進一步確認墓葬可能選擇的地址，利用探杆到現場探查地下墓葬情況，判斷墓葬年代和價值，再乘夜盜挖。