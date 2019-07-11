誤信百度排名推薦　妙齡女醫院洗紋身反添新疤痕

李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，當中「競價排名」更是為人詬病。山東臨沂市妙齡女子小管，早前因誤信百度排名推薦的醫院進行清洗手部紋身治療，結果紋身去不掉，反添新疤痕。



23歲的小管表示，小時候跌傷導致右臂骨折，送往醫院接受駁骨手術後痊愈，但留下一道10厘米的疤痕。為了美觀，她在2014年在傷疤位置紋了兩朵花遮蓋，翌年又因怕紋身影響工作而想洗掉，「我從百度上了解這些洗紋身的醫院，那時候排行第一的是濟南華夏醫院，他們廣告做得比較好，有洗紋身的成功案例，還說是示範醫院，主治醫生都是專家，我就聯繫了他們」。



豈料小管的噩夢就此開始，從2017年1月起，她總共在該院接受7次治療，前後花了1.2萬元人民幣（約1.36萬港元），「其實就是用激光把表面的皮膚燒掉讓它重新生長，先打麻醉藥再激光治療，然後敷上冰袋和面膜，塗上燙傷膏，4天不可以結痂，一次治療過程得20天左右」。



然而2年過去，小管右臂原本紋上的兩朵花被燒成深灰色，還導致疤痕和增生，變得更加難看，「我現在身心俱疲，精神受到了巨大傷害」。對於治療失敗的指控，涉事醫院美容科相關負責人辯稱，紋身清洗效果與紋身的深淺、所用顏色、後期護理及個人新陳代謝能力等多方面原因有關，更稱經多次治療後，紋身顏色會愈來愈淡，但想要完全恢復原本膚色，「也是不太現實的」。



該負責人續稱，治療造成新的疤痕和增生是紋身所造成，又稱他們只負責把皮膚上的顏色洗掉，疤痕早已存在，不是治療所造成，「效果上應該是比較不錯的」；他又表示，經與小管協商後，院方提出為其免費治療但不獲接受，院方則拒絕其退還治療費和精神賠償等要求，並建議小管循法律途徑解決。



內地媒體報道，涉事醫院成立於2005年，經營範圍包括預防保健科、急診室、內科、婦科、醫學美容科等；另查檢風險訊息顯示，該醫院有3次行政處罰紀錄，其中在2015年8月因發布違法的醫療廣告被天橋區市場監管局罰款，而且根據媒體公開報道，該院正是被揭與百度「競價排名」有着密不可割利益關係的「莆田系醫院」之一。