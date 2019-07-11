當惡勢力「保護傘」　市公安局前女副局長法辦

內地展開掃黑除惡行動以來，「保護傘」除之不盡。江西省紀委監委周三（10日）通報，新余市公安局黨委前副書記、副局長何春霞嚴重違紀違法受查後，根據相關規定開除其黨籍及公職，移送司法機關處理。



經查，何春霞違規收受禮品、禮金，利用職權為他人謀取利益，縱容、默許配偶利用本人職務上的影響謀取私利；縱容涉惡活動，充當惡勢力「保護傘」，洩露幹部選拔任用尚未公開事項，收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪。



江西省紀委、江西省監委指出，何春霞身為政法幹部，執法犯法，甘當惡勢力「保護傘」，性質惡劣，應予嚴肅處理，決定對其「雙開」，收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌受賄犯罪問題及所涉財物，一併移送檢察機關依法審查起訴。



公開資料顯示，現年57歲的何春霞，江西上高人，2002年之後先後擔任新余市公安局黨委委員、政治部主任、副局長等職，今年1月出任市人大財政經濟委員會副主任委員，惟履新3個月後，省紀委監委發布通報，何涉嫌嚴重違紀違法受查。



江西政法系統最近成為反貪腐的重點打擊範疇之一，何春霞被通報「雙開」的同一天，萍鄉市公安局前副縣級退休女幹部劉百羽，亦因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，並取消退休待遇。從劉履歷可見，她長期在市公安局任職，官至市公安局交警支隊政委；市紀委監委調查後發現，劉個人及通過親屬違規收受禮金，並利用職權非法侵吞公共財物。