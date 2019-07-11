台政黨民調　韓國瑜若選總統勝蔡英文

台灣的綠黨周四（11日）公布2020年總統選舉最新民調，結果顯示國民黨黨內初選，高雄市長韓國瑜支持率較鴻海集團前董事長郭台銘高；跨黨候選人對比支持度方面，韓也勝現任總統蔡英文及台北市長柯文哲。



民調顯示，若在黨內互比的狀況下，韓國瑜以39.1%領先郭台銘的32.5%、以及朱立倫的14.5%，韓郭兩人差距不大。在跨黨對比部分，若是韓國瑜對上蔡英文和柯文哲，韓獲43.5%支持度，大幅領先蔡英文的19.2%、柯文哲的21.1%。若是郭台銘對上其餘兩，郭則獲28.7%的支持度，稍勝蔡的17.9%及柯的16.6%。



是次調查於周二（9日）晚進行，針對全台年滿20歲、以家戶電話數據庫採取分層比例抽樣，共完成1127筆樣本，樣本經戶籍、年齡、性別加權，在95%信心水準下抽樣誤差為±2.92%。



另郭台銘日前接台媒訪問時，談起過去在商場打拚，到現在參選總統，一度激動落淚。提到黨內對手韓國瑜時，郭再三呼籲對方留在高雄，和他打造三贏局面，並承諾假如當選必盡力搞好台灣的經濟，當階段性任務完成便會退下，又暗示會交棒給韓。