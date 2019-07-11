女兒失蹤與妻辦離婚　父親：沒想到情況那麼壞

失蹤多天的浙江杭州女童章子欣，至今生死未卜，成為外界和傳媒焦點。據知女童被帶走後第4天，其父母正在辦離婚手續，女童父親解釋當時沒想到情況那麼糟糕。



女童的曾姓母親周四（11日）表示，她2009年在杭州打工時認識前夫，翌年誕下女兒，2013年才領結婚證。起初是自己照顧女兒，當女兒快上幼稚園，她與前夫便一同往浙江紹興打工，那時前夫脾氣有些暴躁，兩人不時爭吵，感情逐漸破裂。到2015年，曾女便前往廣州工作。



曾女續指，約1、2個月前，她重新加了前夫的微信，商量離婚的事。對方起初希望能和好，後來才同意離婚。之後曾女先回重慶娘家，周日（7日）在舅父陪同下前往杭州淳安。同日前夫表示女兒被人帶走，要去寧波把女兒帶回來。曾女當時還以為女兒被親戚帶出去，所以沒當一回事。周一（8日）上午，兩人一辦完離婚手續，曾女便與舅父返回重慶。到了周三，她接獲女兒姑丈消息，才知女兒出事。



有網民懷疑，女童失蹤或與其生母或祖父母有關。章父認為這些想法太荒唐，又表示通知前妻此事後，被對方怪責沒有帶好女兒。章父又指自己出外打工，每年只回家3、4次見女兒，原打算暑假才回家，誰知現在女兒失蹤，現在心情很亂。