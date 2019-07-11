華商務部：中美雙方經貿團隊將重啟經貿磋商

中國商務部新聞發言人高峰周四（11日）召開例行記者會時表示，中美雙方經貿團隊將按照兩國元首大阪會晤的要求，在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。



高峰續稱，中方的核心關切必須得到妥善解決，相信雙方可以通過平等對話照顧彼此合理關切，一定能夠找到解決問題的辦法，這符合兩國和兩國人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。



對於美國近期決定對之前加徵25%關稅的110種中國商品取消關稅一事，高峰表示，根據中方了解，此屬美方正常的關稅排除程序，中方也已建立相應的關稅豁免機制，將根據企業申請處理。高峰又提到，由於美方單方面挑起貿易摩擦，部分在華外資企業的投資經營信心受到影響，有外資企業擔心受到報復性打壓，但未有出現大規模的外資撤離中國情況。



他強調，中方支持外資企業在華發展的決心不會改變，不會打壓及歧視外資企業，堅決保護外資企業在華的合法權益，中國進一步推動市場開放，加強保護外商投資權益，營造更穩定、公平、透明及可預期的營商環境。



至於中美高層官員日前就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見，高峰並無透露更多細節及下一輪磋商安排，但重申中方的核心關切須得到妥善解決；又稱華為等中資企業仍在美方實體清單中，敦促美方真正落實承諾，盡快停用國家力量打壓中國企業；又指農產品貿易是雙方需要討論的重要問題，希望雙方在平等及互相尊重基礎上，找到解決問題的辦法。



高峰補充，目前不可靠實體清單制度正在履行相關的程序，將於近期發布；又強調不可靠實體清單制度僅針對個別的、不遵守市場規則，背離契約精神，出於非商業目的，對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的實體或個人。



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