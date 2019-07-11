斥西方國家借新疆問題干涉內政　華外交部：堅決反對

聯合國人權理事會22個成員國周三（10日）發聯合聲明，促中國停止大規模任意拘押新疆回教徒。中國外交部發言人耿爽周四（11日）在北京召開例行記者會時回應事件，認為有關國家罔顧事實真相，無端指摘、攻擊和污衊中方，公然將人權問題政治化和粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



耿爽稱，中方已向有關國家提出了嚴正交涉，敦促相關國家尊重事實，摒棄偏見，恪守《聯合國憲章》的宗旨和原則；又稱中方亦多次強調，新疆事務純屬中國內政，事關中國的主權、安全和領土完整，認為在涉疆問題上，中國政府和民眾最有發言權，不容任何國家和外部勢力干預。



耿爽續指，面對恐怖主義和極端主義的嚴峻威脅，新疆依法採取包括設立教培中心在內的一系列措施，扭轉安全形勢；又指新疆已兩年多沒發生暴恐事件，社會穩定，民族團結，百姓安居樂業，各族群眾衷心擁護政府的政策舉措。



他表示，中方已邀請多批各國的外交官、媒體、專家學者赴新疆參觀訪問，親眼目睹事實真相；他們均表示在新疆的所見所聞，與西方媒體報道的情況完全不同。耿爽提到中方也已向聯合國人權高專辦的人員發出訪疆邀請，並稱中方歡迎那些真正秉持客觀公正原則的人到新疆了解，但堅決反對外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。



另有內地官媒發表社評文章，認為上述成員國聯署公開信一事不代表世界，批評他們對中國的新疆治理粗暴指摘，將新疆去極端化的職業教育培訓中心，誣衊為「大規模拘留場所」。社評又稱，中國人最清楚新疆應如何治理，新疆各族人民最有切身體會；西方國家如善意提出建議，中方會傾聽並參考，惟若對方想要迫使中國做甚麼，就是自討沒趣。