獲深圳高級警官包庇　印章公司壟斷全省逾10億市場

廣東揭發官商勾結醜聞，深圳市一間印章公司向公安局高層行賄，從而獲「保護傘」包庇，壟斷廣東省估值逾10億元（人民幣．下同，約11.5億港元）的印章市場。涉事官員雖已進入司法程序，惟內地官媒走訪發現，涉事公司有門店仍在開業。



官媒周三（10日）報道，深圳市創業印章公司（下稱創業印章）過去近廿年間規模日益擴大，透過操縱印章素材採購權，又以捆綁式高價銷售印章設備及材料。由1000萬元（約1159萬港元）創業資本搖身一變，升價百倍，壟斷廣東整個龐大市場。包括深圳、清遠、韶關、河源等7市，擁逾200多間門店。



官媒記者更揭發，創業印章「坐地起價」，印章200元至300元（約231至347港元）可有交易，但貴則可高達近2萬元（約2.3萬港元）一枚。對比起北京、上海等一線城市，以入門級的銅章價格為例，價格最高可相差4倍之多。



此外，創業印章更自立「專利技術使用費」，向同業強徵收費；對拒繳費用的門店，創業印章則以各種理由，讓對方不能開門做生意。據指，以每枚印章需繳65元（約75港元）的專利費來計，而2010年至2018年間，深圳全市便刻製至少900萬枚「網絡印章」，繳納至少數億元「專利費」。



不過有業內人士指，所謂的「專利技術」實為在印章中，加入一塊晶片，而成本卻不足1元。惟有不少刻章店老闆表示，被創業印章強迫購買大量貴價而不等用的「技術」機器。對此，國家發改委早已批評「收費很高，數額巨大；壟斷明顯，效率低下；反映強烈，有呼不應。」



目前，涉案的深圳市公安局治安巡警支隊前支隊長謝寒，因涉嫌嚴重違紀違法被雙開。深圳市紀委監委通報，謝寒的主要問題之一，是縱容創業印章壟斷，擾亂行業管理秩序。至於深圳市公安局治安巡警支隊前政秘處主任賈開玖涉賄一案，近日開庭審理，檢方指控其涉7宗受賄事項中，也包括收受創業印章賄款。