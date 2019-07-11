華2款無人機通過美內政部安全審核　曾被指外洩數據

全球最大無人機製造商中國深圳大疆創新（DJI）周三（10日）宣布，經歷逾2年時間，旗下2款新型無人機產品已通過美國內政部審核。美媒報道指，是次中國製無人機通過審批是罕有的勝利。



大疆創新指，2款無人機包括「Mavic Pro」及「Matrice 600 Pro」，將用於巡察土地，以防止森林火災及處理受控火場；與美國內政部舉行了1000次、逾500小時的飛行測試，且以專門制訂回應當局對數據安全的憂慮的措施，包括無法從無人機外部進行無線軟件更新或連接等。



美國內政部則表示，儘管經歷全面的市場調查，仍未能找到美製無人機可在價格或性能上與大疆創新相比。美媒報道指，在中美貿易爭端升溫，及對中國企業涉嫌盜竊商業機密及洩露數據予中國政府的指控下，是次中國製無人機通過審批是「罕有的勝利」。



大疆創新控制全球74%的無人機市場。該公司計劃在美國製造無人機，早前曾表示將在加洲喜瑞都興建廠房，以組裝及測試企業級雙無人機「Mavic 2」。