台北雙子星開發案　法院駁回南海發展聲請假處分

台灣的經濟部投資審議委員會，上月26日駁回台北雙子星開發案申請，港媒《香港01》始創人于品海名下的香港南海發展有限公司（下稱南海發展）等公司，早前向法院聲請假處分，請求當地捷運局在判決確定前，不得廢棄最優申請人資格等。惟台北高等行政法院周四（11日）駁回判決。



據悉南海發展等公司早前向該院聲請假處分，請求案件判決確定前，當地捷運局應展延設立新公司期限，不得廢棄聲請人最優申請人資格，亦不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約，或重新公開徵求投資人，也不得廢棄開發案。



該院審理後指，南海發展等企業並未釋明與當地捷運局間，就此等公法上法律關係存有爭執，也未釋明最優申請人資格有因相關爭執，所存在而有遭侵害的迫切危險，與聲請定暫時狀態假處分的條件不符合。



院方又稱，南海發展等公司聲請假處分的內容，已涉及實體權利的實現；該案訴訟程序終結前，就要求暫先滿足實體權利的假處分，應僅限於聲請人案件實體權利存在蓋然性的確較高，亦即案件勝訴顯然有望的情形，才能准許；惟該案聲請人並未釋明上述情況，故不應准許假處分的聲請。



院方認為，南海發展等公司所主張定暫時狀態假處分要防免的重大損害，並未釋明是須透過假處分緊急定暫時狀態，否則將來等到案件訴訟程序終結，就難以回復。該院表示，該宗假處分聲請與當地行政訴訟法相關規定要件不符，故應駁回聲請。