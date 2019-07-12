醫院疑逼員工貸款買國企債券　揭地方潛在債務危機

河南汝州中醫院多名職工早前反映，院方早前號召為國企集資，要求職工購買國企發行的非公開可轉換公司債券，一般職工交10萬元（人民幣．下同，約11.4萬港元），而中層幹部交20萬元（約22.8萬港元），更建議沒錢員工向銀行借貨，惟員工如不交則會被停發福利。醫院周日（7日）則回應沒有強迫購買國企債券，重申資金有助醫院發展。



報道指，醫院上周二（2日）展開會議。相關科室負責人在會後，要求職工購買汝州市鑫沃土土地管理服務有限公司（鑫沃土）發行的債券。有員工稱一時拿不出這麼多錢，負責人就建議向當地銀行借貸。事件引起爭議，有醫生及護士周三（11日）受訪時指，院方沒有強制員工購買債券，但承認「沒錢就向銀行貸款」的說法屬實。



汝州中醫院黨委王書記回應稱，醫院無強行攤派債券，職工願意買就買，不願意買就不買；他又表示醫院只是執行政府的要求，稱市長開會時在會上說要發行公司債券。有受訪的員工基於風險因素，擔心交的錢會收不回來；但亦有員工表示買債券的利息比銀行存款高。



根據汝州市國資委文件，經審核同意，鑫沃土的債券可讓員工之間交易，但不可在公開市場交易。文件又指，公司發行債券所得來的資金用途，將優先用於支持汝州醫院建設，及補充流動資金。由於資金缺乏，該醫院新建設付不起工程款已經停工。據悉，鑫沃土由汝州鑫源投資有限公司（下簡稱鑫源投資）完全控股，後者是由汝州市國有資產管理辦公室全權控股的公司。



有傳媒報道，強迫醫院員工購買債券，是由於市政府投資融資平台有債務風險問題。近月的2宗訴訟中，汝州市交通投資發展有限公司違約，而鑫源投資是擔保方，上述2間面臨巨大償債壓力的企業，均隸屬於汝州市國有資產管理辦公室。而「巧合地」中醫院同樣涉及上面兩宗訴訟，且同樣是擔保人；鑫源投資正是是次向中醫院職工非公開發行可轉債的企業的控股股東。