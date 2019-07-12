涉從美國企業盜貿易機密　華軟件工程師被起訴

美國司法部周四（11日）解封一份起訴書，顯示當局2017年指控一名中國籍軟件工程師在伊利諾伊州一間機車公司工作期間盜取貿易機密，並將有關機密帶回中國。



57歲的姚旭東（Xudong Yao，音譯）被控9項盜取貿易機密罪名。控方指他在2014年8月獲得一間位於芝加哥市郊的企業聘用後兩周內，下載了超過3000個載有專利和貿易機密的檔案。這些檔案的內容和該企業所生產機車的作業系統有關，包括該公司控制系統原始碼的9份完整複本，以及如何令這些原始碼有效運作的詳細說明。



起訴書指當時他隨即開始尋求回中國工作，並繼續下載貿易機密，直到2015年2月因為和案件無關的理由被解僱為止。不過當時他盜取機密資料的行為尚未被揭發。案情又指他在2015年7月開始為中國一間機車遠程信息技術供應商工作，並在4個月後攜帶他所下載的機密檔案到芝加哥奧黑爾國際機場飛回中國。



當局相信被告目前依然住在中國，暫時未知他有沒有律師代表。若他被定罪將面臨最高10年監禁。美國司法部近年曾落案起訴多間中國公司利用從美國公司偷取的貿易機密獲利。



