蔡英文出訪過境紐約　酒店外示威者高叫下台

台灣的蔡英文總統展開對加勒比海4個邦交國的訪問，美國時間周四（11日）過境紐約時，有當地華人團體在她下榻的曼哈頓Grand Hyatt飯店外示威，高叫「蔡英文下台」等口號，與支持蔡的民眾一度大打出手。警方到場維持秩序，扣查1名參者打鬥的民眾。



蔡英文今次出訪12天，分別會到海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖盧西亞，以及聖文森特和格林納丁斯，去程時過境美國紐約，返程則過境丹佛，前後在美國境內停留4晚。蔡在紐約會逗留2天，首日先到台灣駐紐約辦事處，出席邦交國駐聯合國代表為她舉辦的歡迎酒會，翌日則出席美台企業高峰會、參與哥倫比亞大學閉門座談，以及與當地華僑見面。



台媒引述消息指，周四發起示威的是中國和平統一促進會、華人社團聯合總會等當地華人團體，他們不滿蔡英文過境美國及停留紐約，並將在周五（12日）下午5時至晚上10時、周六（13日）早上8時至中午12時，發動另外兩場示威。



大陸官媒同日刊登文章，嘲諷蔡英文在向美國搖尾乞憐，卻忘記挾洋自重的挑釁行為只會令兩岸關係進一步惡化，置台灣於險地；而蔡今次之所以獲得美國人的「好待遇」，是她不久前用遠高於市價向美國買軍備，換得美國准許她多待兩晚。



文章又指美國出於自身利益，近年頻打「台灣牌」，民進黨政府上台以來極力配合。蔡英文今次為了拉抬低迷的選情，更是不斷做出「聯美」的小動作，實際上這些都是民進黨的一廂情願，因為美國只把台灣當作籌碼和棋子，而不是盟友。