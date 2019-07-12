東盟期完善《南海行為準則》　實現地區和平穩定

第13屆東盟防長會議（ADMM）周三（10日）在泰國曼谷舉行。新加坡防長黃永宏指出，激進化人士及被列入監察名單的恐怖網絡數量急增，顯示恐怖威脅的重心已逐漸移向東南亞。周四（11日）會上各方發表共同宣言，期望今年內完善《南海行為準則》談判文件的草案初稿，包括確認維護飛越南海航行安全與穩定的重要性。



黃永宏在會議結束後接受訪問時說，極端組織「回教祈禱團」頭目維亞揚托早前落網是一個好的事態發展，但在東南亞無論是自我激進化的人數，或當局監控的恐怖網絡都增加了，各國必須做好準備來應付更多恐怖活動。



在ADMM會上，一眾防長同意研究在危機時期為主要大國設立熱線，以及邊境管理、反恐和提高人們對非法、不受監管捕魚的安全影響的認識。



由各國代表簽署的《東盟防長關於可持續安全的聯合宣言》內容指出，東盟各國意識到，隨着地區安全環境快速變化、地區一體化和互聯互通不斷增強及技術進步，該地區面臨複雜多變的非傳統安全威脅和跨境安全威脅，且發生頻率和嚴重程度都在上升，各國需要加強東盟內部以及東盟與對話夥伴國的合作。



東盟輪值主席國泰國總理兼國防部長帕拉育在簽署儀式後的記者會上稱，宣言反映了東盟各國致力於安全領域合作，致力於加強應對挑戰的能力，以實現地區可持續的和平、穩定、繁榮。宣言又肯定，透過去年與中國海軍實施演習「提升了相互信賴」，對於今年內計劃與美海軍實施的演習也表示歡迎。



周五（12日）是國際仲裁庭駁回中國「九段線」主張三周年。美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）當地周四表示，這項裁決是印太地區的一個法治勝利，美國反對中國在南中國海提出的非法主權主張。她又稱，中國於該地區的軍化行動具有挑衅性，督促中國按照國際法解決領土爭端。