女子隆胸期間猝死　美容院疑隱瞞僅稱藥物過敏

內地再爆整形喪命醫療事故！遼寧大連市一名32歲的王姓婦人，日前到當地一家名為藝星醫療美容醫院接受隆胸手術期間猝死。目前，市衞生健康委員會、中山區衞健委已介入調查，現正等待屍檢報告做醫療事故鑑定；另院方工作人員接受媒體查詢時稱，將把記者的問題反饋相關負責人，但未作回覆。



據了解，王婦已是2孩之母，家境殷實，花了8萬元人民幣（約9萬港元）在該美容醫院進行隆胸手術。及至上周五（5日）上午11時，王婦在友人陪同下到達醫院並接受手術；到下午1時因仍未見其從手術室出來，便向醫護人員查詢但無果。



直到下午3時左右，醫院的人才告知，王婦已被送到大連大學附屬中山醫院，經搶救無效死亡。當地媒體引述一名當時在美容醫院的目擊者稱，王婦的朋友在等待其手術過程中，院方只是表示她「藥物敏感」，沒有如實告知其呼吸驟停的情況。



對於王婦在接受隆胸手術過程中死亡，內地律師指出，一般情況下，死者的死亡原因要經過法醫鑒定才能最終確定下來，而美容醫院的責任也要經過醫療事故鑑定予以確認。如果認定構成為醫療事故，涉事醫院可能面臨包括民事責任，即對受害人家屬的經濟賠償，以及包括罰款、責令停業整頓或吊銷營業執照等行政責任，還有主診醫生存在重大過失的情況下可能構成醫療事故罪的刑事責任。