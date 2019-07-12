資料庫：整容及美容事故頻生　容貌受毀險掉性命

內地近年的醫療美容市場的發展迅速，惟行業非法經營、安全風險、維權困境等問題嚴重，整容及美容事故頻生，輕則令容貌受毀，甚至可能危害生命。有女子在雙腳注射瘦臉針，惟確診患上「肉毒素中毒」，病情更嚴重至病危；亦有女子進行肋軟骨隆鼻手術後失敗，鼻子變形且鑑定為10級傷殘。



陝西商洛市25歲陳姓女子今年3月諮詢美容產品負責人，決定在雙腳注射瘦臉針，惟遂出現頭暈、眼花、心慌等症狀，經檢查確診患上「肉毒素中毒」，病情更愈發嚴重，一度發出病危通知，該瘦臉針疑為三無產品。另外，深圳一名直播平台女主播「洛麗塔大哥」，去年進行削骨手術，過程中醫生卻不慎割到頸大動脈，頓時血流如注，更一度休克，在積極搶救下才撿回一命，走過鬼門關。



廣東深圳23歲林姓女子，去年12月到一間醫療美容院進行肋軟骨隆鼻手術，惟手術失敗鼻子變形，她經過醫療鑑定後，顯示其鼻尖塌陷，鼻小柱大部分缺失，且鑑定為10級傷殘。另一邊廂，湖南長沙29歲王姓女子今年4月於美容院進行漂唇手術，術後卻雙唇更長滿水泡，傷口處更嚴重發炎及流膿，甚狀恐怖，經就醫後診斷為接觸性皮膚炎。