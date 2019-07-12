多地耗電量情況異常　警破特大「盜挖」比特幣案

虛擬貨幣「比特幣」（Bitcoin）價格高企，吸引不少人「挖礦」，江蘇鎮江市公安局近日成功偵破一宗盜電「挖幣」，案值近2000萬元人民幣（約2280萬港元），拘捕22名疑犯，查封12處共約4000台設備。



警方指，鎮江市供電公司今年3月向公安機關報案，反映從去年開始，在鎮江新區及丹徒辛豐、高橋、谷陽、江心等地陸續發現有用戶大量用電，但電錶顯示耗電量很少，懷疑上述地區存在重大盜電違法行為。



警方成立專案組調查後，圍繞重點用電異常區域且遠離民區的廢棄、老舊廠房進行排查，成功掌握以蘭某等人為首的盜電組織，他們在多地租賃9處廠房，大肆安裝「挖礦」設備，再聘用數十名浙江地區人員盜電。及至今年5月下旬，鎮江市警方組織100多名警力展開拘捕行動。



蘭某向警方供述，他於2017年在雲南投資10台「挖礦」設備後賺取豐厚利潤，到鎮江繼續「挖礦」獲取比特幣，為減低電費成本，於是利用裝置偷電。市供電公司相關負責人表示，每台「挖礦」設備因型號不同，每天運行耗電量高達25至50度工業用電，因此數千台設備24小時同時運行，耗電量十分驚人。



比特幣近年成為最搶手的虛擬貨幣，而且價格不斷飆升，該貨幣是一種點對點交易形式的虛擬加密數字貨幣，可通過在網絡「挖礦」方式獲取，並在交易中獲利。