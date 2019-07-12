對與郭台銘聯手不置可否　王金平：與各人保持距離

台灣的國民黨總統候選人初選競爭激烈，鴻海前董事長郭台銘表示，假如最後不能出線，不排斥集結第三勢力。黨內另一參選人、前立法院長王金平周五（12日）被問及「郭王配」的傳聞時回應，「只能夠說尊重」。另有傳郭的兒子郭守正近期與柯文哲陣營接觸，柯的幕僚指非事實。



王金平周五（12日）出席一個餐會時，被問到黨內整合的問題，對郭台銘曾稱與王是「關公好兄弟」，王稱關公的忠義精神，大家要貫徹，至於是否會跟郭連成一線，王沒正面回答，又表示「問題太前進」，現在跟各人都保持距離。



郭台銘同日連續接受多個媒體訪問時，再被問會否脫黨參選，他強調會走完整個初選程序，直至下周一（15日）結果公布後，會發表參選感言和未來方向，並對其子曾與柯文哲陣營接觸表示不知情。



身為柯文哲幕僚的台北市府副發言人柯昱安，對郭守正接洽柯陣營加以否認，強調柯沒有就2020年選舉議題與任何陣營有所接洽；至於柯本人周五受訪時仍拒就是否參選表態：「反正（受理獨立參選）最後一天是9月17日。」