中美貿易上半年按年跌9%　華海關總署：影響總體可控

中美貿易戰自去年展開之後，對兩國貿易的影響逐漸顯現。中國國務院新聞辦公室周五（12日）下午在北京召開新聞發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文在會上介紹2019年上半年（1至6月）進出口情況，顯示中美上半年貿易總量為1.75萬億元（人民幣‧下同，約2萬億港元），按年下跌9%，佔整體的12%。李稱，中美經貿摩擦為中國外貿帶來一定壓力，但影響總體可控。



數據顯示，原油和煤等上半年進口量增加，惟大豆等進口量有所減少。原油進口2.45億噸，增加8.8%；大豆3827萬噸，減少14.7%。此外，中國上半年進出口總量為14.67萬億元（約17萬億港元），按年增加3.9%，其中出口增6.1%和進口增1.4%，貿易順差擴大1.23萬億元（約1.4萬億港元）。對歐盟進出口總量為2.3萬億元（約2.7萬億港元），增加11.2%，佔整體的15.7%。



李魁文稱，中美雙方貿易數據雖有下降，但中國外貿整體進出口數據仍保持增長，全球仍高度看好中國市場潛力。他指，今年以來經濟延續總體平穩、穩中有進的發展態勢，經濟基本面良好，為外貿發展提供有力支撐，經濟長期向好的趨勢並無改變。



李魁文表示，當前單邊主義、貿易保護主義抬頭，全球貿易增長的動力減弱，中國外貿發展亦面臨複雜嚴峻的外部環境，不穩定及不確定性因素增加，但中國外貿政策環境長期向好的局面沒改變，多數外貿企業對未來發展充滿信心，相信中國對外貿易有望繼續保持平穩發展。



他補充，海關總署將實行穩定外貿措施，加快提升貿易便利，壓縮通關時間；快速發展跨境電商，保護知識產權；加快推進自貿實驗區的發展；加大市場出口，增加各國進出口的便利性和交流。



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