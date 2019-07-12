杭州失蹤女童搜尋無果　救援人員稱如大海撈針

失蹤多日的杭州女童章子欣至今未尋回，周四（11日）一度傳出其屍體被發現，但警方其後已排除。受潮汐等因素影響，搜尋工作周四晚經已暫停，周五（12日）將繼續，但搜救人員坦言搜救行動有如大海撈針。



有搜救人員分析，若人在海中遇溺身亡，通常會先沉入水中，再在事發第2至7天浮上水面。但多日來搜救人員出動聲納探測器儀和無人機等設備，均未有發現。另目前搜尋行動是以女童失蹤區域為中心的直徑10公里範圍進行，但據搜救人員經驗，有失蹤者曾在水上漂流到約50公里以外。



該對帶走女童後跳湖自殺的梁姓和謝姓男女，在租住女童家之前，曾下榻千島湖鎮青溪村一間酒店。據酒店員工稱，兩人當時以夫妻身份入住，自稱家裏很有錢，還想到千島湖買別墅。該員工稱指，梁男常於微信朋友圈稱自己周遊各地，曾發文附高鐵車廂照指要前往上海，但其實是掩人耳目。



另有網約車司機表示，曾接載梁男、謝女及女童於寧波一帶遊玩。司機稱梁男當時坐在前乘客座，不停吹噓自己在廣東有30幢住房，家裏有管家，開的車是林寶堅尼。司機又問女童是否梁男的女兒，對方當時回答是親戚。