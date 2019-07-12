台灣假活佛詐騙斂財20多年　受害信徒遍全球

自稱大活佛「恆生仁波切」的64歲台灣男子陳寶生，涉嫌自1992年起以謊稱年齡、捐獻建佛堂、添福報、賑災、加入他所創直銷公司購買產品等名義，詐騙信徒超過2.4億元（新台幣．下同，約6200萬港元），受騙信徒上萬人，遍布中港台、泰國、法國、美國、澳洲、日本等地。遭泰國警方通緝後，陳男潛逃回台灣躲藏，周一（8日）在台中住處與其49歲妻子陳饒真真一同被捕。移送台北地檢署偵辦後，陳男被諭令100萬元（25.6萬港元）保釋候審，其妻則被限制住居。



台灣刑事局去年起，陸續接獲32名大陸受害人報案。警方調查期間，又接獲洛杉磯辦事處及泰國警方致函提供情報，包括前台灣大學教授洪鐵生在美國提供的受騙資料，及多名泰國受害人在當地報案紀錄。他們指遭陳寶生利用宗教名義及其所製的藥品可治癌等名義詐騙。今年6月，泰國警方更透過國際刑警，對陳男發布紅色通緝令。據傳陳男持有香港身份證，但台灣警方向香港警方求證，並未獲得回應。



另在前年8月22日，約300名來自中國大陸、香港及台灣的受害人組成「假活佛陳寶生集團詐騙案苦主大聯盟」，集體到香港灣仔警署報案，稱遭陳男為首的詐騙集團詐騙，揭露該集團利用「神話包裝假活佛」、「邪說控制弟子」等手段，實施騙財斂財，非法傳銷，性侵女信徒、私吞地震救災款等惡行。



台北地檢署接報後，指揮刑事局與台中市警局成立專案小組調查，並於周一將陳寶生夫婦緝捕歸案，同時查扣手機、手提電腦、銀行帳戶存摺、各國現金等、帳冊、認證書等證物。檢方隨後向法院聲請裁定扣押其財產，並依涉犯詐欺、洗錢罪嫌解送至台北地檢署偵辦。