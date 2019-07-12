加前外長再談孟晚舟案　稱中方施壓將助在野黨上台

就加拿大拘捕中國科技巨企華為太子女孟晚舟一案，加國前外長麥家廉日前再發表評論。他表示，如果中方因孟晚舟案而報復加拿大，會助加拿大保守黨在10月大選中上台，對中國更加不利。現任外長方慧蘭批評麥家廉言論不當。



麥家廉受訪時稱，倘中國對加拿大採取報復手段，會促使加國自由黨籍總理杜魯多下台，並讓保守黨掌權，而比起自由黨，保守黨對華政策較不友好。方慧蘭周四（11日）表示，任何加拿大人向外國政府作出建議，以影響加國選情，都是不恰當。麥家廉今年較早前公開表示，在美國要求以違反對伊朗制裁令罪名引渡孟晚舟的案件上，孟晚舟有較強法律理據抗辯，之後杜魯多政府以麥家廉言論違背政府方針為由，將他辭退。



方慧蘭日前又表示，加方遵守法治原則，依據美加引渡條約逮捕孟晚舟，不存在政治干預。中國外交部發言人耿爽周五（12日）在例行記者會上，表示加國官員屢次就孟晚舟事件和中加關係發表錯誤言論，令中方強烈不滿。耿爽批評美加兩國濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，為嚴重的政治事件，並再次敦促加方立即釋放孟晚舟，讓其平安回國。