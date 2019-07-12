石油勘探釀糾紛　中越公務船南沙群島對峙

中越雙方近日在南沙群島附近海域連日爆發激烈對峙，原因是中國石油勘探船「海洋地質八號」，被指進入兩國存在主權爭議的萬安灘勘探。據指海洋地質八號進入該海域時，更有多艘中國海警船護航。



報導指，多艘中國海警船中包括中國新一代718型海警巡邏艦「海警37111艦」；該艦總長102米，滿載排水量2200噸，最高航速23節，艦上配有76毫米口徑艦炮。另一艘為海警3901艦，該艦滿載排水量逾1萬噸。當時與中國海警船對峙的越南公務船則有：Kn472船、Kn468船、Da Nam 612883船、Nam Yet207008船等。其中Kn472船裝置有火炮系統。



據船訊網顯示，萬安灘北部海域至周四（11日）仍有近20艘中越南公務船停留，外界估計，涉事海域應還有其他中越公務船。



據越南中央政府官網越文版周四發布消息，總理阮春福與海警隊伍舉行視像會議。消息又指，越南軍方和海警隊伍將加強協調合作，堅決捍衞國家主權和海洋權益。外界認為越南正提高戒備程度，以應對突發事件。但有關報道未公布於該官網的中文版，估計是越南顧及兩國的關係。中國官方未發布任何與事件相關的資訊。