有位不坐霸靠窗座拒歸還　蠻女發難：我爸是警察！

內地一名張姓女子，近日乘坐一輛由福建福州開往北京西站的列車，途中她霸佔他人的靠窗座位。面對乘務員規勸，張女不但拒絕合作，更怒喊「憑甚麼要報警？我爸是警察我怕你啊，你算老幾」。張女最終因涉嫌擾亂公共交通工具上的秩序，被處以行政拘留5日的處罰。



涉事火車為Z60次列車。事發在上周日（6月30日）早上，旅客熊先生表示，當時洗漱後回到車廂，發現自己靠窗的40號座位，被46號座位上的張女佔用，後者賴着不走，熊遂上前和其理論。張女以熊男晚上睡覺時，枕到她掛在熊男座位衣帽鈎上的背包，導致其弄髒為由，拒絕讓座，還要求熊男道歉。



由於現場旅客增加，列車員趕場勸解，惟張女仍舊我行我素，列車員無奈只好向列車乘警報警。熊男向乘警表示，張女之前讓他幫忙，把包掛在自己座位旁的衣帽鈎上，當時還謝過熊男，詎料翌日早上，對方卻如此無禮。



乘警聞訊後，要求張女立即讓開熊男的座位，並規勸對方不能擾亂車廂內的正常秩序，以致影響到其他旅客。張女繼續無理取鬧，乘警口頭警告無效後，將張女口頭傳喚至餐車。列車到達北京西站後，乘警將張女移交至北京西站派出所做進一步調查。