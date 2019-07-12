佛山破128黑惡組織　深挖「保護傘」立案37宗

廣東佛山市南海區警方周五（12日），自去年展開掃黑除惡專項鬥爭以來，當地一共摧毀128個黑惡組織，刑事拘留3819名疑犯，逮捕1744人，查封、凍結、扣押涉案資產6786萬元（人民幣．下同，約港元）；另有110人投案自首。其中，單是今年上半年，當地已摧毀35個黑惡組織，刑拘1107名疑犯，逮捕573人。警方又頒發獎金予舉報有功的市民。



此外，南海區紀委監委在展開掃黑除惡專項鬥爭以來，亦深挖徹查一批黑惡腐敗「保護傘」的問題，至今累計立案37宗，黨紀政務處分21人，組織處理10人，移送司法機關19人。另據通報，南海警方持續加強對「套路貸」、虛假訴訟等黑惡問題的打擊力度，至今已搗毀4個「套路貸」組織、刑拘45人，逮捕13人，涉案金額達1917萬元（約2219萬港元）。



其中包括今年3月，南海警方在九江鎮搗毀一個以余某為首的非法放貸團夥，拘捕11人，涉及4宗「套路貸」詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等案件。該團夥先是誘騙受害人參與「網絡交易」，以高利息放貸，再用暴力恐嚇、威逼滋擾等手段迫使受害人簽下「陰陽合同」，再暴力討債，侵佔受害人財產。