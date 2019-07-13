白堊紀琥珀裹9900萬年前古鳥　專家確認為新物種

中外古生物學家組成的科研團隊周五（11日）在北京宣布，首次在產於緬甸北部克欽邦胡岡谷地的琥珀中發現古鳥類新物種，並將其命名為「琥珀鳥」，意為琥珀中的鳥類，種名為陳光琥珀鳥（Elektorornis chenguangi），向發現化石的陳光先生致敬。這是科學界首次命名琥珀中的鳥類新物種。



此次發現的琥珀化石產自緬甸北部克欽邦胡岡谷地，地質學家對該礦區的火山灰測定後發現，這裏的琥珀形成於約9900萬年前，屬於白堊紀晚期的最早期。包裹古鳥類的琥珀非常小，長約3.5厘米，重5.5克。



團隊指出，琥珀鳥的軟組織保存得非常好，在顯微鏡下可觀察到其角質鱗絲狀羽，稀疏地分布於趾骨的背側表面，還有左翼尖的羽毛區域暴露於琥珀表面。對於琥珀鳥可能的生活習性，中國地質大學（北京）副教授邢立達認為，從保存的腿部長度約3厘米來推斷，琥珀鳥的體長比麻雀還小不少。



古生物學家認為，這種特殊的小型古鳥類，當時生活在緬甸北部的熱帶環境中，不幸被流下的樹脂包裹。包裹它的琥珀在將其獨特的足趾形態栩栩如生地展示給今人的同時，也進一步闡明了白堊紀反鳥的輻射演化，揭示了鳥類曾經利用但後來拋棄的一些可能捕食策略。相關論文發表於《細胞》出版集團旗下的《當代生物學》。