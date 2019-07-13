動物園黑猩猩爬竹逃出獸舍　起飛腳踢倒職員

試問誰甘心一輩子當「籠中鳥」，動物也不例外。安徽合肥野生動物園12歲黑猩猩「陽陽」，周五（12日）憑着矯健的身手，攀爬一根竹子逃出獸舍，並在動物園內大鬧，期間更踢倒一名職員。然而，享受了近3小時「自由」後，陽陽便被麻醉槍擊中，移送到新猩猩館內。事件中無人受傷。



事發於周五上午9時許，黑猩猩館旁邊的竹林在天雨後急速生長，其中一根竹子垂到館內，陽陽發現後，便助跑跳起抓住竹子，再逃出獸舍。園方發現後，立即報警求助，並疏散園內遊客。惟因事出突發，不少遊客均未及逃離園區，有遊客目睹陽陽後嚇驚，亦有人用手機拍下照片，陽陽亦未有攻擊遊客，自顧自跑向大閘。



從閉路電視畫面可見，陽陽逃到大閘附近後，見無路可逃顯得急躁，一名工作人員與陽陽擦身而過時，被陽陽「起飛腳」踢跌，幸陽陽未有追擊。其後，牠爬到一個屋頂上坐下，特警趕到現場後，爬到高處埋伏，並以麻醉槍擊中陽陽。雖然陽陽感到痛楚後，立即徒手把麻醉針拔下，但藥力發作後，牠便昏倒在屋頂，隨後被工作人員捉回籠內。



園方介紹，動物園內共有2隻黑猩猩，其中陽陽從1歲起便在動物園內居住，至今已12歲，相當於人類的30多歲。職員又指，陽陽平日性格溫馴，但曾有多次「逃獄史」，幸最終均未成功。事後，陽陽身體良好，被安置在新館內。另動物園當天亦暫時閉館，不再對外售票，而已購票的遊客獲原額退款。