6歲女疑遭祖母虐打一年　滿身傷不敢回家

浙江杭州有網民周三（10日）爆料，指蕭山區義橋鎮有一名6歲女童，慘遭祖母虐打一年，且沒有上學，引起輿論關注。警方周五（12日）證實女童曾被祖母打傷，但其行為是否構成虐待仍待調查確認。警方又指，當務之急是解決女童的撫養問題，尋找撫養人後，再落實女童的戶口和教育等問題。



女童所住屋苑的一名管理員透露，在周二（9日）下午5時許，女童的10歲姐姐到管理處報修電器，維修人員入屋後，發現女童的臉部、手腳等多處均有瘀青和傷口，而且傷口仍在流血，便向女童的祖母查詢，但祖母聲稱是女童自己玩耍時弄傷。惟維修人員見女童身上還有很多舊傷疤，認定事情不簡單，遂向經理反映並報警求助。



警方其後趕到現場，女童便在一名洪姓業主陪同下，前往醫院治療。洪先生事後稱，女童當時頭部有血，身上也有燙傷和瘀青，本來要接受CT電腦掃描，但因她情緒太激動，最終只打了一針破傷風針。醫生則表示，女童的傷口已經結痂，需要進一步處理。



另物業公司一名陶姓負責人表示，在事發翌日，她一直陪在女童身邊，安撫其情緒，而女童表現十分乖巧，一直拉着她的手或抱着她。她又指，雖然女童的姐姐當天不斷勸女童回家，但女童表現得十分抗拒。



一名知情人士透露，女童被虐打至少有1年之久，去年就有業主關注此事；惟因女童的祖父癱瘓，父親正在監獄服刑，母親亦失蹤，故女童無法離開祖母生活。事後，不少鄰居自發組織捐款，還買玩具零食探望女童。