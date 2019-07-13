女網民稱受騷擾　涉事男：買假貨欲溝通被拒

安徽馬鞍山市一名裴姓女網民，日前拍片在網上哭訴，聲稱被一名郭姓男顧客威脅騷擾，多次報警無果。郭男周五（12日）回應稱，早前花費逾千元由女方手上購入手鏈，發現是假貨後，嘗試與她溝通遭拒，並不存在裴女聲稱的「威脅騷擾」。



裴女表示，今年初接獲郭男的威脅短訊後報案，警方未有即時受理。由於不斷有騷擾來電，她遂將手機關上後消停。直至上周，她再次接到疑似騷擾電話，對方聲稱是某加盟店，內容都以「你是郭XX女朋友嗎？他給了我們你的電話讓我們聯繫你」為主。她再次報案，惟警方以對方未有實際行動，不能拘捕他為由拒絕，她質疑待被強姦或被殺害後，警方才會調查。



裴女哭訴的短片引起關注，事件持續發酵。郭男隨後發文稱，今年初從女方手上，購入一條原價逾4萬元人民幣（約4.63萬港元）、二手的某品牌手鏈。裴女當時聲稱，因與男友分手且要還款，才將手鏈低價出售。由於他對奢侈品不熟悉，且之前曾向她購物，所以並無懷疑，直接轉帳予女方。



他收件後發現手鏈為塑膠材質，遂懷疑是假貨。惟裴女堅持是正品，要求他做鑑定，又指專門店會「假一賠十」。郭男認為，因購買金錢不大，遂想私下協商，退貨退款解決。不過，女方一直拒絕溝通，更封鎖其手機號碼，他遂借用友人手機聯繫她，但仍遭拒接。



郭男澄清並無打電話騷擾、威脅殺害或性騷擾裴女。他表示，事後一度接獲騷擾來電，內容都以「加盟項目」、「拍寫真」為主，至近日再接到同類型的騷擾電話。他指出，裴女在網上哭訴，且公開他的聯繫方式，已嚴重影響其工作生活及家人，遂報案處理。