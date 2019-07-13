港人遊台住民宿成趨勢　上網預訂漏洞多須提防

台灣是香港人的旅遊熱點。台觀光局統計，去年有逾150萬港人赴台旅遊。隨旅遊業發展，除酒店外，旅客亦可在網上預訂不同居住場所，惟其服務評分及其可信性參差。東網記者訪問有赴台旅遊經歷的港人，發現民宿雖成趨勢，但網上預訂存有不少陷阱。



民宿性價比高，服務猶如「置身於家一樣窩心」



熱愛旅遊的晴晴，單是台灣就已去過7次。她形容民宿住宿費用都比酒店便宜，且性價比高，裝修及服務會較有「家」的感覺，例如廚房、煮食用具、洗衣機等，讓人感到「置身於家一樣窩心」。她曾到墾丁遊玩時遇上颱風，使其不能盡享水上活動，「心想大好假期就泡湯了」，但幸好民宿的老闆娘邀請共享晚餐，讓她與其他房客度過愉快一晚，令她相當感動。



青年旅舍需自律，成認識新朋友熱點



在香港從事銀行業的鄭小姐亦趁3度赴台旅遊，大多在青年旅舍（青旅）住宿，認為在較便宜的房價上，認識到不同國籍的朋友，分享交流各地資訊是一大樂事。她指出，雖然青旅可容納較多客人，但需顧客自律配合，如共用廁所、夜歸避免打擾他人等。鄭表示日後到台旅遊，都會選擇住在青旅，因設備齊全、價格廉宜，加上可認識新朋友一同出發旅遊景點。



網上預訂「陷阱」多，訂前記得想清楚



吳小姐至今已多次赴台旅遊，與家人、朋友入住不同設施。她表示對住宿環境衞生問題重視，加上地理及房價問題，會花不少時間選擇。一般旅館、民宿、青旅的營運模式相近，設接待處招待及解答有關旅遊問題，有時會幫忙訂票及安排活動。但吳試過在網上預訂時遇過貨不對辦的情況。



她第一次在台中預訂的旅館與網上所看設備不一，「看照片覺得還好，但實際去到發現裝修不同，加上黃色燈泡使房間覺得好暗」；另在清境住民宿時，由於其位置偏僻及荒野，出入都需用手機照明；最深刻的是與朋友一同租住民宿，但抵達後才發現屋內的其中一邊閣樓需要爬梯上樓，極不方便，「但網上的相片沒有顯示」。



吳小姐建議，應視乎與誰同行，或獨自出遊選擇住所，她本人較喜歡青旅，因裝潢較時尚、具文化特色，且感覺整潔，大堂更設有空間讓年輕人聚頭。但與朋友同行會先用網上地圖的街景功能觀察位置再作決定。



東網記者陳智煒報道