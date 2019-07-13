數萬受害人遍多個省市　網絡傳銷涉額1.4億人民幣

四川攀枝花市公安局近日成功偵破一宗特大跨省網絡傳銷案，拘捕27名疑犯，扣押、凍結涉案資金高達1.4億元人民幣（約1.6億港元），而數萬名受害人遍及全國多個省市。目前，9名主要疑犯因涉嫌組織領導傳銷活動已被依法批准逮捕。



東區公安分局去年6月發現該違法組織進行傳銷犯罪活動後，由專案組立案調查。經查發現，疑犯利用馬來西亞MBI集團旗下一個名為MFC的傳銷平台，骨幹成員通過建立微信群和到處撒網拉人等方式，謊稱投資理財，以買入只漲不跌、許諾高額紅利、拉人入夥提成等，鼓勵受害人購買產品、復投資金，大力發展下線成員。



辦案警員透露，該傳銷組織利用所謂的網絡理財投資平台，通過架設在網站及招募方式，「由代理在各自所處地區培養發展骨幹，此後再通過建立微信群、QQ群等方式對平台進行推廣」。調查過程中，警員發現MBI除了推出MFC，還有19款傳銷產品，近年在內地，以至世界多個國家蔓延盛行。



專案組警員於去年7月18日成功拘捕在攀枝花市內的3名傳銷組織主犯，順藤摸瓜後在雲南昆明市拘捕幕後主腦舒某。據其供述，他從2015年起在馬來西亞代理了該傳銷平台後，通過其人脈關係與同黨以雲南、貴州及四川為「基地」，湖南、上海等地為輔，在全國建立起龐大的傳銷犯罪網絡。