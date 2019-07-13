涉領導黑社會性質組織等罪　涉黑記者判囚終身

以涉黑記者苗迎春為首的10名被告，犯組織、領導、參加黑社會性質組織等多項罪名。內蒙古呼和浩特市中級人民法院，周五（12日）就此案公開宣判。苗迎春一審被判無期徒刑，其餘被告則分別判囚2年至14年不等。



法院認為，以苗迎春為首的犯罪組織，有明確的組織者、領導者，骨幹成員基本固定。他們通過操縱輿論工具、插手民間經濟糾紛獲取經濟利益，具有一定的經濟實力，從而支持組織的活動；以暴力或濫用新聞媒體監督權力的手段，有組織地進行違法犯罪活動。



該組織通過實施違法犯罪活動，及利用另一被告、國家工作人員劉晏的包庇或縱容，在所轄區域的媒體行業形成非法控制，嚴重破壞經濟社會秩序。法院遂依法認定該組織為黑社會性質的組織。



此案涉及組織、領導、參加黑社會性質組織罪、貪污罪、行賄罪、尋釁滋事罪、誣告陷害罪、故意傷害罪、非法持有槍支及彈藥罪、損害商品聲譽罪等多項罪名。法院依法對主犯苗迎春數罪併罰，決定判囚終身，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。



劉晏作為國家司法機關工作人員，放縱黑社會性質組織進行違法犯罪活動，行為構成縱容黑社會性質組織罪及徇私枉法罪。法院依法對其數罪併罰，判囚8年。