松蘭山景區海中撈獲遺體　疑為失蹤女童

內地傳媒周六（13日）報道，失蹤多日的浙江杭州淳安縣10歲女童章子欣，其遺體已在下午約3時，在象山松蘭山景區海中尋獲。



此外，章子欣失蹤一事，內情仍撲朔迷離。她日前被家中租客梁X華、謝X芳帶走後失蹤至今，各界一直加緊尋找其下落。有網民就曝光疑似梁、謝的抖音帳號，其中梁男帳號的最後一段短片在本月7日發布，定位於寧波奉化的黃賢海上長城，章子欣亦出現在片中。



疑屬梁男的抖音帳號名為「一生平安」，信息顯示為「浙江杭州男性」，由今年4月15日至7月7日共發布153段短片，定位分別為昆明、重慶、長沙、鄭州、徐州、濟南、青島、西安、天津、北京、廈門、西雙版納、杭州等地的數十個景區。



其中6月29日發布的短片顯示，他到達杭州市淳安縣千島湖清溪村，即女童居住地。最後的短片中，則可見章子欣的身影。另外，該帳號關注一個註冊為女性的帳號，疑是謝X芳所擁有，曾發布謝、梁的合影，其中一條短片寫有「和老公去旅遊最開心」。



救援隊連日則繼續在寧波象山縣搜索。有潛水員透露，由於水下有大量廢棄的漁網，女童可能被漁網纏住，他們將下水排查廢棄漁網。據了解，章子欣和兩名租客在上周六（6日）凌晨離開福建漳州，搭乘的士前往廣東汕頭。有酒店經理證實，他們入住時精神狀態無異，關係親密。汕頭市公安局已開展核查。



對外宣稱是夫婦的梁X華和謝X芳，上周聲稱讓章子欣參加和擔任朋友婚禮的花童，繼而帶走她。期間他們通過微信向章家發送短片，以證女童平安，惟之後失聯。梁X華和謝X芳周一被發現在寧波跳湖自殺身亡，女童下落不明。