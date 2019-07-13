章瑩穎案被告曾向校醫求助　辯方：未獲足夠治療

中國女留學生章瑩穎被殺案，美國時間周五（12日）在伊利諾伊州皮奧里亞聯邦法庭，繼續對被告克里斯坦森（Brendt Christensen）展開庭審。辯方在庭上指出，章瑩穎遇害前數月，被告曾存有自殺及如何殺人而可僥倖逃脫等幻想；又辯稱被告曾試圖向校醫求助，但未得到足夠的治療。



辯方律師在庭上傳喚被告前妻作證，也傳喚曾對被告展開心理治療的校醫。據了解，被告綁架及謀殺章前，曾於前年3月多次前往學校的心理輔導部門求助，該處共有3位心理醫生接診。克里斯坦森3月21日接受首次評估，顯示他有自殺和殺人的念頭，亦包括濫藥問題。相關醫生認為被告應入院治療，但遭對方拒絕，醫生其後轉介他到門診。



被告在9日後再前往覆診，當時醫生關注其酗酒問題。另一名接待過被告的醫生則稱，前年3月30日與被告會面，並評估對方的「殺人念頭」；又稱被告將上述想法稱為「幻想」，並未涉及特定的受害者，即使醫生屢次詢問被告是否擬傷害任何人，後者仍堅稱沒有。該醫生稱，當時被告貌似表現積極，更認為自己會康復，並指自己戒酒1個月。



據悉，被告此後再沒有覆診，也沒收到關於他的消息，校醫亦沒有跟進。控方及後傳喚第4名心理專家，後者表示校醫的處理手法未令被告得到應有的照顧，被告未覆診則應是令人擔憂的徵兆，校醫卻未有進一步跟進。此外，被告前妻在庭上，講述2人相識和結婚的經歷。她表示，兩人2011年在酒店舉行低調婚禮，又稱曾在2017年6月，稱前夫表現自私，「是個騙子」。



審判將於下周一（15日）繼續，辯護律師計劃讓被告的母親和姊姊出庭作證，被告父親則在早前已出庭作證。預計所有證人的作證部分，將於約下周三（17日）結束，之後陪審團將就所有證據、證詞作最後審議，並作出最終的判決，決定判出被告死刑或終生監禁。