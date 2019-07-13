華擬稀土反制　美促礦場和軍工企業交代供求情況

中美貿易爭端持續多時，早前有指中國擬收緊稀土出口反制美國。英媒周五（12日）報道，美國國防部在中美元首大阪會晤前夕，要求國內的礦場東主及軍工企業在1個月內提交報告，詳細說明稀土的開採計劃及需求，確保稀土供應穩定。



長達9頁的文件於上月27日公布，由空軍研究實驗室起草，它是根據《國防生產法案》發出，賦予國防部採購國防必需品的權力。文件要求礦場東主及軍工企業在本月31日前提交報告，說明稀土的開採計劃、設備及需求數量。文件沒有承諾提供任何資助或貸款，但它引述過往紀錄，指政府曾向每個資助項目撥款500萬至2千萬美元（約3900萬至1.56億港元）。



此外，特朗普周五拒絕為本土生產的鈾設下配額，引述商務部的調查指進口鈾威脅國家安全，並下令聯邦機構展開90天的檢視。特朗普同日在社交網站Twitter發文，批評中國試圖以操控匯率、補貼國有企業手段，以減低商品被加徵至25%關稅的影響；他強調此舉效果不大，企業將重返美國。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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